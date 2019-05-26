شرطة أبوظبي تشارك في حفل إفطار نظمته كنيسة القديس بولس

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي، في حفل إفطار جماعي للصائمين المسلمين، نظمته كنيسة القديس بولس الكاثوليكية، في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي، تعزيزاً للمحبة والأخوة في شهر رمضان الفضيل، وضمن عام التسامح.

وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، أن الفعالية شارك فيها عدد من الجهات المعنية، في إطار مظلة التآخي والتسامح الإنساني بين الأديان، التي أرست دعائمها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

وأوضح المقدم فاضل غدير الشامسي مدير مركز شرطة المصفح، أن الشرطة استجابت لدعوة الكنيسة في المشاركة بالحفل، كما قامت بتأمين الفعالية في أجواء روحانية، عززت من قيم التسامح والحوار والتعايش الإيجابي والمحبة والسلام.