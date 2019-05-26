«ورشة حكومة دبي» تشارك في حملة «إفطار صائم»

المصدر: دبي - البيان

شاركت «ورشة حكومة دبي» في حملة «إفطار صائم» بالتعاون مع «جمعية بيت الخير»، في إطار مساعيها الحثيثة لإرساء روح التكافؤ المجتمعي والمضي قدماً على درب العمل التطوعي والخيري.

وتجسد الحملة الرمضانية معاني الخير والتكافل والتآخي، إحياءً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في التاسع عشر من شهر رمضان، والذي قدّم للعالم نموذجاً يُحتذى به في العطاء الإنساني.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: تأتي مشاركتنا في حملة إفطار صائم احتفاءً بيوم زايد للعمل للإنساني الذي يمثل محطة مهمة نستذكر خلالها مآثر الوالد المؤسس طيب الله ثراه، الذي بات رمزاً خالداً للعمل للإنساني بأياديه البيضاء التي امتدت لتقديم العون للشعوب في كافة بقاع الأرض.