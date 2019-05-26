مجلس سالم القاسمي: إعادة تدوير النفايات منتج اقتصادي ذو قيمة مرتفعة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة أن إعادة تدوير النفايات تشكل اليوم منتجاً اقتصادياً كبيراً ذا قيمة وعائدات مادية مرتفعة، لافتاً إلى أن المجتمع الإماراتي أصبح أكثر وعياً بقضايا البيئة والحفاظ عليها، حيث تشكل الأسرة الركيزة الأساسية لتنمية ثقافة الأجيال الناشئة للحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستفادة بتحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة مادية تعود بالفائدة على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد ،طيب الله ثراه، امتلك رؤية ثابتة في الحفاظ على البيئة حافظت عليها قيادتنا الرشيدة وطورتها إلى منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال توفير البنية التحتية المشجعة للاستثمار في التنمية المستدامة، والاستفادة من النفايات بتحويلها إلى قيمة اقتصادية ضمن برامج إعادة التدوير.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مبادرة «إماراتي بيتي» التي انطلقت منذ عام 2015، ساهمت في خفض معدلات النفايات التي يتم تحويلها يومياً إلى مكبات الطمر، حيث طبقت رأس الخيمة أول منظومة من نوعها على مستوى دولة الإمارات في تحويل المكبات التقليدية إلى مكبات صحية نظامية لدفن النفايات عن طريق الطبقات لضمان عدم تسرب المواد المحللة إلى المياه الجوفية.

وأشار إلى أن الدائرة زادت عدد حاويات جمع النفايات إلى 12 ألف حاوية موزعة على مناطق الإمارة، بالإضافة لتشغيل 3 محطات لتحويل مخلفات الطعام في أسواق الإمارة إلى سماد عضوي للتربة الزراعية.