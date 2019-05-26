تكثيف التوعية بحفظ النعمة يُسهم في تقليل هدر الطعام

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

كشف استطلاع أجرته «البيان» عبر موقعها الالكتروني وحسابَيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن النسبة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع يرون أن تقليل هدر الطعام في شهر رمضان المبارك يحتاج بالدرجة الأولى إلى تكثيف التوعية بحفظ النعمة ومن ثم اتباع نمط استهلاكي رشيد.

وأكد 64% من المشاركين في الاستطلاع على حساب «البيان» في فيسبوك أن تكثيف التوعية بحفظ النعمة يعد العامل الأول الذي يسهم في تقليل هدر الطعام في رمضان فيما أكد 36% أن تقليل الهدر يحتاج إلى اتباع نمط استهلاكي رشيد.

وقال 53 % من المشاركين عبر حساب البيان في «تويتر» إن تكثيف التوعية بحفظ النعمة أهم الأسباب التي تقلل هدر الطعام في رمضان وقال 47% إن تقليل الهدر يحتاج إلى اتباع نمط استهلاكي رشيد، فيما قال 51% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان» الالكتروني إن اتباع نمط استهلاكي رشيد يعد اهم وسائل ترشيد هدر الطعام مقابل 49% أكدوا أهمية تكثيف التوعية بحفظ الطعام.

نفايات

ووفقاً لإحصائيات هيئة البيئة أبوظبي العام الماضي فقد أوضحت الأرقام أن النفايات العضوية تشكل ما يقارب 39 % من إجمالي النفايات المنزلية في إمارة أبوظبي وتقدر نسبة النفايات الغذائية بـ 19.5% ويؤدي ذلك إلى زيادة نسبة المخلفات في مكبات النفايات وزيادة الانبعاثات الكربونية وبالتالي تفاقم ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح سلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن التوعية بحفظ النعمة تعتبر من الأمور الأساسية في موضوع التقليل من هدر الطعام، خاصة في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن هنالك العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي تنفذ برامج توعية مكثفة طوال العام وخاصة في شهر رمضان للتوعية بحفظ النعمة وتقليل الهدر.