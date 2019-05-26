سفراء الاتحاد الأوروبي: عام التسامح يؤكد رسالة الإمارات الإنسانية إلى العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات أن «عام التسامح» جاء ليؤكد رساله الإمارات الإنسانية إلى العالم كله، وحرصها في تعزيز المحبة والتعايش بين البشر وبين كل الجنسيات التي تعيش على أرضها الطيبة.

جاء ذلك خلال حفل إفطار أقامه فندق باب القصر في «خيمة التسامح» الرمضانية بمناسبة اليوم العالمي لتعايش الثقافات. وشهد الحفل سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة ويحيى بكر الرئيس التنفيذي لشركة امروك المالكة للفندق ومصطفى طنطاوي مدير العمليات في باب القصر ومرشد الشامسي مدير إدارة التشريفات، المشرف على الخيمة.

وقال الدكتور أدريان مكلارو، السفير الروماني في أبوظبي والذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن مبادرة إعلان عام التسامح في دولة الإمارات والتي نحتفي بها الليلة لها صدى إنساني كبير على المستوى العالمي لتوضيح المضامين الإنسانية لرسالة الإمارات وقيادتها الحكيمة في التعايش والتسامح بين مختلف الأجناس والأعراق.