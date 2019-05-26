«صحّة» تقدّم تطعيمات مجانية لـ 10899 شخصاً من الراغبين في أداء العمرة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع دائرة الصحة في إمارة أبوظبي، التطعيمات المجانية لنحو 10899 شخصاً، في الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى 19 مايو الجاري، من الراغبين في أداء شعيرة العمرة خلال شهر رمضان المبارك، للعام الجاري 2019.

وخصصت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة»، 30 مركزاً صحياً في مدينة أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة، لتقديم التطعيمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان الحالي.

وأكدت الدكتورة كوثر سالم العامري اختصاصية طب أسرة، في مركز الروضة الصحي، أحد المراكز التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، أهمية أخذ تطعيمات العمرة، لدورها في الحفاظ على صحة المعتمرين، وهو الحل الأمثل لوقايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية، خاصة أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل السكري أو نقص المناعة وأمراض القلب وأمراض الرئة، مثل الربو، وأمراض الكبد، والكلى.