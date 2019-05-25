إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي.. أكبر جائزة لتطوير الإدارة الحكومية في العالم العربي

أعلنت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عن بتوقيع اتفاقية جائزة التميز الحكومي العربي مع معالي الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء الجائزة.

وقالت معالي عهود الرومي إن "الجائزة خطوة كبيرة نطلق من خلالها جهداً عربياً مشتركاً هادفا لتطوير الإدارة الحكومية في العالم العربي بأكبر جائزة من نوعها للتميز الحكومي."

وجاء إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي من مقر جامعة الدول العربية ليشكل ثمرة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتعاون في التطوير الإداري العربي، والاحتفاء بالنماذج العربية الملهمة للتميز، لنرسخ التميز ثقافة عمل حكومي عربي ترتقي بجودة حياة المجتمعات في المنطقة.