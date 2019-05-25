33 مليون درهم جملة تبرعات حملة الامارات لأطفال ونساء الروهينغا في يومها الأول

المصدر: وام

بلغت جملة تبرعات حملة الامارات لأطفال ونساء الروهينغا في يومها الأول 33 مليون درهم، وشهدت الحملة التي انطلقت على مستوى الدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تجاوبا كبيرا من قطاعات المجتمع الاماراتي.

وتتواصل فعاليات الحملة خلال الأيام القادمة بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر لحشد الدعم لصالح اللاجئين الروهينغا ولفت الانتباه لأوضاعهم الإنسانية الصعبة .

وتهدف الحملة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للاجئين خاصة الأطفال والنساء في المجالات الغذائية والإيوائية والصحية والتعليمية والتنموية.