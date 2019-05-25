10 مراكز في رأس الخيمة لاستقبال التبرعات

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد أبوالفتوح

أطلقت هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أمس، 10 مراكز لاستقبال التبرعات العينية والنقدية ضمن حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال منصور سعيد النقبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، إن الحملة تستهدف توفير الاحتياجات اللازمة لدعم ومساندة نحو مليون و200 ألف من اللاجئين وتحسين أوضاعهم الإنسانية وتخفيف معاناتهم من الظروف التي تواجههم، من خلال توفير الخدمات الصحية والغذائية والمياه ومواد الإيواء، وقد تم الاستعداد للحملة في إمارة رأس الخيمة من خلال إقامة 8 مواقع لاستقبال التبرعات النقدية في مختلف المراكز التجارية بالإمارة، حيث يقع المقر الرئيسي للحملة في المنار مول التجاري.

وأضاف: «تم تجهيز مركز تجميع التبرعات العينية في منطقة شعم بالمناطق الشمالية في رأس الخيمة، بالإضافة لمركز منطقة رأس الخيمة القديمة قرب مركز شرطة المدينة، داعياً كل فئات المجتمع إلى التفاعل مع الحملة التي تعكس نهج دولة الإمارات القائم على الخير والعطاء الإنساني ومد يد العون لجميع المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية والحروب والفقر والجوع».

وأكد النقبي أن اختيار إطلاق الحملة خلال شهر رمضان وخاصة في يوم «العمل الإنساني» لتلقي التبرعات من شأنه تحفيز فئات المجتمع على التفاعل بشكل كبير مع هذه المبادرة الإنسانية التي تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تنفيذها سيراً على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كرسّ حياته للخير والعطاء والتلاحم لصون كرامة الإنسانية في العالم، حيث كانت الإمارات دائماً سباقة في التضامن مع ضحايا أزمة الروهينغا وخاصة الأطفال والنساء، والعمل على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم والوقوف بجانبهم.