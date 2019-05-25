إشادة أممية بدعم محمد بن زايد للمبادرة العالمية لمكافحة شلل الأطفال

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تقدّم تيدروس غيبريسوس، أمين عام منظمة الصحة العالمية، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه «المبادرة العالمية لمكافحة شلل الأطفال»، التي تستضيفها أبوظبي نوفمبر المقبل. وأشاد غيبريسوس بجهود الإمارات في مكافحة شلل الأطفال، مؤكداً أن الإمارات حليف مهم منذ وقتٍ بعيد لبرامج مكافحة المرض، كما أن التقدم العالمي الذي تحقق على صعيد مكافحة شلل الأطفال لم يكن ليحدث لولا وجود شركاء مثل دولة الإمارات.