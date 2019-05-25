المحميد: التكريم أشعرني بالفخر والاعتزاز

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ثمن الدكتور وائل المحميد استشاري أمراض القلب في مستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بمنحه وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي، وقال: إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو وسام على صدري أشعرني بالفخر والاعتزاز، ومنحني حماسا وإصرارا لبذل المزيد من الجهد والعمل من من أجل خدمة وطني العزيز دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تعزيز البحث العلمي على كافة المستويات.

وعبر المحميد عن اعتزازه وفخره بقيادة الدولة الرشيدة التي تضع البحث العلمي في مقدمة أولويات الدولة، وتولي العلم والعلماء أهمية ضمن أهدافها الاستراتيجية ما يشجع الباحثين على مواصلة دراساتهم وأبحاثهم، مشيراً إلى أن التكريم يعكس رؤية القيادة التي تعتبر البحث العلمي عنواناً رئيساً لصياغة المستقبل ومواصلة الإنجازات الإماراتية التي تم تحقيقها على كافة المستويات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المعرفة العلمية الدقيقة.

وأشار المحميد، إلى أنه يدعم بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، «جائزة المحميد للبحث العلمي» الهادفة لجعل الجامعة محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية، حيث الجائزة تعزز التنافس بين الجهات البحثية الطامحة للحصول على تمويل يدعم أبحاثها في أهم مجالات الرعاية الصحية (أمراض القلب، والسكري، والسرطان، والأمراض النفسية)، فضلاً عن الترويج للشراكة بين أعضاء طاقم الجامعة والباحثين من الجامعات والمؤسسات الطبية المرموقة، لافتاً إلى أنه تم تطوير الجائزة هذا العام وإتاحة المشاركة بها للباحثين من مختلف دول العالم بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخليج فقط.