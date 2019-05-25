الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر الليلة الماضية، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.وقد تبادل سموهما مع رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأحاديث حول التجربة البرلمانية ودور المرأة وأهميته في إثراء الحياة البرلمانية.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من وليد خليل الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان ومديري ورؤساء الأقسام وموظفي الجهاز. وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات مع وفد مدينة عجمان الإعلامية الحرة يتقدمه محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي للمدينة.

تهنئة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الكريمة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من موقوبو دافيد قنصل عام جنوب أفريقيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.وتقبل سموه التهاني والتبريكات أيضاً من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

استقبال

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة الماضية بقصر سموه استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين وأصحاب ومديري الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين وجموع المهنئين.