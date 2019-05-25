طحنون بن محمد ونهيان وسيف بن زايد يعزون حمد الشامسي في وفاة والده

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى حمد مبارك بن رغش الشامسي في وفاة المغفور له والده، وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى حمد مبارك بن رغش الشامسي في وفاة المغفور له والده، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وقدم واجب العزاء الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

كما قدم واجب العزاء معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.