تخريج دورة إدارة المعرفة والابتكار في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - وام

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان حفل تخريج دورة «إدارة المعرفة والابتكار»، وذلك في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

حضر الحفل العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة عجمان، والعقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة.

وقدم الدورة ملازم أول محمد علي الشامسي، بمشاركة 22 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية في وزارة الداخلية، تناول خلالها محاور عدة حول إدارة المعرفة، ومفهومها، وكيفية تطبيقها، واستراتيجيتها من حيث المفهوم والمحتوى.

وفي ختام حفل التخريج قام نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بتكريم المحاضر، وقدم الشهادات لخريجي الدورة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.