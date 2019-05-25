مجالس نسائية: نشأة طفل متسامح تُنتج مجتمعاً متسامحاً

ناقش مجلس وزارة الداخلية في دبي الذي استضافته الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم وأدارته الإعلامية سوسن الشاعر موضوع «المرأة والطفل – النموذج الإماراتي» ضمن الموضوعات التي يناقشها هذا العام وتحدثت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، والدكتورة مريم الريسي والنقيب مريم الحمادي، والدكتورة بدرية الحرمي، والدكتورة عفراء بن طوق، وناعمة الشامسي.

وتناولت المتحدثات الموضوع من محاور «نشأة طفل متسامح يُنتج مجتمعاً متسامحاً وكيفية نجاح المرأة الإماراتية أُمّاً وزوجة وموظفة، وسبل نشر ثقافة حماية الطفل في العالم الرقمي، وصلاح المجتمع يبدأ من المرأة»واجبات المرأة«، وتمكين المرأة في المجتمع الإماراتي، وحقوق المرأة من منطلقات دينية ومجتمعية.

وأكدن على أهمية إنشاء الهيئة الاتحادية للعمل السلوكي التطوعي، وتعزيز روح التسامح بين أبنائنا والتركيز على دور الأسرة والمجتمع من خلال برامج وحملات التوعية التي تركز على هذه القيمة وإشراكهم بهذه البرامج، والعمل على تغيير بعض المعتقدات المتعلقة بمفهوم التسامح والنظر للمتسامح بمنظور القوة لا منظور الضعف وجعل التسامح أسلوب حياة.

كما تطرقت المتحدثات إلى ظاهرة الجرائم الإلكترونية التي تشكل ظاهرة عالمية لابد من وضع الطرق الاستباقية لمواجهتها والوقاية منها قبل وقوعها بشتى الطرق والتوعية عبر الندوات والمؤتمرات والمدارس، وتوعية الوالدين بأهمية متابعة أبنائهم كما دعون الأسر إلى تقنين أوقات دخول أبنائهم ومراقبتهم أثناء استخدامهم غرف الدردشة والمراسلة وعدم ترك المجال مفتوحاً للأبناء لاستخدام الإنترنت لأن له آثاراً سلبية على دراسته وعلاقته بأهله وزيادة التواصل مع الأسرة أمر في غاية الأهمية ونشر ثقافة حرية التعبير والرأي بين أفراد الأسرة وتحذير الأطفال من الانفتاح على الغرباء عبر أجهزة الإعلام جميعاً المسموعة والمرئية والمقروءة.

كما أشارت المتحدثات إلى أهمية دور المرأة الأساسي في تربية الأبناء وعدم تركهم للمربيات لضمان جيل واعٍ وقيادي ومتمسك بالهوية الوطنية، ووضع تشريعات جديدة تسمح للمرأة العاملة أن تقوم بدورها كأم وزوجة مثل ساعات عمل أقل ودوام مرن، وإفساح المجال أمام المرأة الإماراتية المؤهلة في أخذ دورها في الجانب الأسري أو الجانب العملي.

مجلس الفجيرة النسائي

وتناول مجلس وزارة الداخلية النسائي الذي استضافته في الفجيرة أمل أحمد خلفان الكعبي وأدارته الإعلامية خلود حوكل موضوع»نشر الأخلاق " وأهميتها في بناء مجتمع متماسك قادر أبناؤه على الوقوف بوجه التحديات والإسهام في تطوير المجتمع.

وتحدثت في المجلس النقيب مريم درويش الهاشمي رئيس قسم الجودة في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والنقيب خلود حمد الخالدي مدير فرع التنسيق والمتابعة قسم مسرح الجريمة، والملازم أول موزة عبد السلام الدرمكي مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة، وفاطمة محمد غاصب العبدولي من قطاع المناهج والتقييم بوزارة التربية والتعليم.