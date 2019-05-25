مجالس «الداخلية» الرمضانية تناقش «نشر الأخلاق»

المصدر: أبوظبي- البيان

ناقشت مجالس وزارة الداخلية أول من أمس موضوع «نشر الأخلاق» ضمن مواضيع «الأخوة الإنسانية» شعار المجالس لهذا العام 2019، حيث عقدت 9 مجالس توزعت على إمارات الدولة، ناقشت ثمانية منها الموضوع الرئيسي، فيما خُصص مجلس نسائي في دبي للحديث حول المرأة والطفل (النموذج الإماراتي).

وتناولت المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والإدارات الشرطية، أهمية نشر مكارم الأخلاق المشتركة في الأديان، وغرس الأخلاق الحميدة في الأجيال الناشئة، والتربية الأخلاقية، والنموذج الإماراتي في نشر الأخلاق في المجتمع من خلال التطرق لـ«وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي» إلى جانب الحديث حول تحديات نشر الأخلاق الحميدة في المجتمعات.

أثر الأخلاق

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي أقُيم في مجلس محمد حمد بن السالومي الدرعي، وأداره الإعلامي محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، قيمة وأثر الأخلاق الحميدة في بناء مجتمع آمن ينعم بالهدوء والاستقرار والرفاهية.

في البداية رحب الإعلامي محمد جلال الريسي بحضور المجلس وشكر المستضيف لمجلس وزارة الداخلية الرمضانية، ثم تحدث عن وثيقة الأخوة الإنسانية التي تبنتها القيادة الرشيدة وأهميتها في غرس الأخلاق بين أفراد المجتمع وتحديات نشر الأخلاق الحميدة في المجتمعات.

وشكر الشيخ محمد بن ركاض العامري الحكومة على ما تبذله من جهود وما تقوم به من مبادرات تسهم في نشر الأخلاق بين أفراد المجتمع وتوفير كافة احتياجاته، لافتاً إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حث على نشر الأخلاق الطيبة والتسامح بين الأديان في مجتمع متعدد الثقافات، لذا يتوجب علينا نحن كأفراد أن نقتدي بقادتنا، وكأولياء أمور أن ننشر الأخلاق الطيبة بين أفراد المجتمع.

تنشئة

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في دبي سعيد مالك الشحي، وأداره الإعلامي العربي مصطفى الأغا وتحدث في المجلس العميد متقاعد محمد عبدالله الملا مستشار ورئيس تنفيذي للسعادة وجودة الحياة بوزارة الدفاع، والمستشار الدكتور إبراهيم الدبل رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين (أقدر)، وعادل المرزوقي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والدكتور شريف عبدالله معوض واعظ أول ومستشار شرعي في محاكم دبي وأستاذ الشريعة في أكاديمية شرطة دبي، وأحمد علي الشحي الرئيس التنفيذي لـ«ثينك بلاس للاستشارات» وخبير واستشاري تطوير مؤسسي وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين وعبدالله راشد السويدي مدير إدارة التراخيص والاحتراف في نادي شباب أهلي دبي، وأكد المتحدثون أهمية نشر ثقافة التسامح من خلال الخطب والدروس بالمساجد والمحاضرات العامة بالمدارس والجامعات وترسيخ قيمة التسامح بالمناهج الدراسية بالدولة ونشر وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي على طلبة المدارس والجامعات والكليات وموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وتصميم ألعاب إلكترونية للأطفال ونشر ثقافة المواطنة مع توعية الطلبة الدارسين والمرضى والسياح بالخارج بمضمون الوثيقة والالتزام بها زيادة دور أولياء الأمور بالقيام بواجباتهم بتعزيز القيم والعادات الإماراتية والأخلاق وأن يكونوا القدوة لأبنائهم.

مجلس الشارقة

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في الشارقة مجلس دبا الحصن وأداره الإعلامي طلال الهنداسي وأكد المتحدثون على أهمية الأخلاق ودورها في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وتعزيز التلاحم المجتمعي وتنشئة جيل قادر على النهوض بمسؤولياته، مشيرين إلى أن الإمارات تولي القيم والأخلاق أهمية خاصة في مناهجها وقوانينها وتشريعاتها.

مجلس عجمان

واستضاف محمد حسن علي الشحي في مجلسه بعجمان حلقة مجالس وزارة الداخلية وأداره الإعلامي جمال الحربي وناقش المجلس أهمية ودور الأخلاق في بناء المجتمعات.

وتطرق المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في أم القيوين ناصر علي بن يوسف وأداره الإعلامي عبدالله المطوع إلى قيمة الأخلاق وأهميتها في المجتمعات.

وحضر المجلس وتحدث فيه الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا – رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والعقيد راشد ناصر راشد من القيادة العامة لشرطة دبي، والعقيد الدكتور حمدان محمد الغفلي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والمقدم الدكتور جاسم عبدالله بن عمير من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والرائد علي محمد المطروشي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبدالله علي بوعصيبة من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وفضيلة الشيخ الدكتور طاهر الفخراني، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

مجلس رأس الخيمة

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في رأس الخيمة منطقة «الهمهام» خليفة سعيد عبدالله المسافري وأداره الإعلامي محمد النقبي الدور الكبير للأخلاق في تماسك فئات المجتمع والتنشئة الصحيحة، وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، إن الأخلاق تعتبر قاعدة أساسية لبناء المجتمعات، حيث تبنى عليها جميع القوانين والأحكام وهي الأساس الذي تقوم عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي بلا شك أساس صلاح المجتمعات والدرع الواقي له من الانهيار، لافتاً إلى أن الأخلاق تلعب دوراً أساسياً في تهذيب المجتمعات ورقيها وتطورها.

مجلس الفجيرة

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في دبا الفجيرة حسن سالم اليماحي، وأداره الإعلامي أيمن مصبح جانباً من جهود دولة الإمارات كنموذج لنشر الأخلاق كمرتكزات أساسية في العلاقات.