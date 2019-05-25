خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سموه ، برقية تهنئة إلى اسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده ، وبرقية تهنئة إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وذلك بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات التشريعية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

كما بعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس اسياس أفورقي، وبرقيتي تهنئة إلى ناريندرا مودي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه في«تويتر»: « مبروك ناريندرا مودي وشعب الهند فوزكم في الانتخابات .. نحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية بشكل أكبر والعمل معاً من أجل تقدم وازدهار شعوبنا»