بلدية دبي تدعم «سقيا الأمل» بحفر 6 آبار ماء حول العالم

المصدر: دبي-البيان

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في سباق «سقيا الأمل»، أعلن داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، دعم الدائرة للمبادرة الرائدة من خلال حفر 6 آبار ماء في المناطق التي تعاني شح مياه الشرب في دول حول العالم يستفيد منها 34.300 شخص.

جاء ذلك خلال استضافة بلدية دبي جهاز «سقيا الأمل» في الحديقة القرآنية يوم أمس الجمعة، كما شارك المئات من موظفي البلدية يتقدمهم المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، في ضخ وتعبئة مئات من عبوات المياه لصالح الحملة عبر جهاز ضخ المياه الافتراضي الخاص بسباق «سقيا الأمل» الذي استضافته البلدية، حيث ستقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية التي تضخها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً من المياه في العالم.

وأعرب داوود الهاجري عن سعادته بأن تكون البلدية من ضمن الجهات التي تشارك في سباق «سقيا الأمل» باعتبارها مبادرة نوعية تسهم في توفير الماء للمناطق التي تعاني شحاً في موارد المياه، وقال: «تؤكد المبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري والإنساني، تمد يد العطاء لكل محتاج في كل مكان دون النظر إلى دين أو لون أو عرق، تخفف معاناة الإنسان أينما كان، سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تعكس استمرار مبادرات الخير والعطاء لدولة الإمارات والتي شملت كل المجالات والقطاعات من تعليم وصحة وإغاثة ومعرفة في أرجاء العالم كافة».

وقد شهدت المبادرة مشاركة واسعة لموظفي البلدية في هذا السباق، مما يؤكد حرص بلدية دبي على غرس روح التطوع بين موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام، وتشجيع الموظفين على المشاركة في مختلف المبادرات الإنسانية داخل وخارج الدولة. معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة والمساهمة في توفير مياه الشرب للمحتاجين في المناطق التي تعاني شحاً في موارد المياه الصالحة للشرب.

كما أقامت بلدية دبي مأدبة إفطار التسامح لفئة العمال، احتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، وبحضور قياديي الدائرة.