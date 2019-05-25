«الإمارات للسلامة المرورية» توزّع وجبات إفطار صائم وكتيبات توعية على السائقين

المصدر: أبوظبي - البيان

وزعت جمعية الإمارات للسلامة المرورية ضمن حملة وزارة الداخلية «رمضان بلا حوادث» ومبادرات عام التسامح وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي ومن خلال حملتها الرمضانية السنوية تحت شعار «أعطِ الطريق حقه» وجبات إفطار صائم وكتيبات توعية أعدتها لهذه المناسبة على السائقين على مستوى الدولة.

وأكد العميد المتقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام للجمعية أن مجلس الإدارة والأعضاء حريصون على المشاركة في الأعمال الخيرية التطوعية وتنظيم المجالس الرمضانية، وتعزيز التكافل والتواصل الاجتماعي وخاصة في هذا اليوم 19 رمضان لارتباطه بذكرى وفاة قائد ورائد العمل الإنساني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

عمل خيري

كما أكد أهمية هذا اليوم الذي يكرس مفهوم العمل الخيري والإنساني، ويجعل التطوع جزءاً من حياة كل مواطن في الإمارات ذات الباع الطويل في العمل الخيري والإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو نهج أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وسار على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال الحوسني: إن الجمعية حرصت من خلال توزيع وجبات إفطار صائم وكتيبات التوعية على تأكيد خصوصية هذا الشهر الفضيل بما يحمله من معانٍ إيمانية كبيرة تستوجب من كافة مستخدمي الطريق التقيد بتعاليم الدين الحنيف وخاصة أثناء السير على الطرق، واحتراماً للنظم والقواعد المنظمة لاستخدام الطريق، وأن ينعكس ذلك على ممارساتنا اليومية فيه وفي بقية شهور السنة، تجسيداً لقيمنا وحضارتنا.

وأشار إلى أن الوعي بأهمية السلامة المرورية من كافة مستخدمي الطريق هو الأساس في الحد من الحوادث المرورية، وأن السلوك الحضاري الذي يحثنا على اتباعه ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا العريقة يجنبنا مخاطر ونتائج الحوادث المرورية.

سرعة

وقال الحوسني إن على السائقين تجنب قيادة المركبات بسرعة واستعجال للوصول إلى أماكنهم المقصودة قبل الإفطار، والذي بالتالي يساهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الصائم وقبل الإفطار يقل تركيزه بسبب الصيام والإرهاق من العمل إضافة لاستعجاله للوصول لمقصده ما يعرضه بنسبة أكبر للحوادث المرورية مقارنة بالأيام الاعتيادية.

كما أن على السائق القيادة بحذر أثناء الازدحامات المرورية بالأسواق وخاصة قبيل عيد الفطر، والانتباه للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.