شرطة دبي تُطلع وفداً من المحاكم على منظومتها لاستشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وفداً من محاكم دبي، برئاسة خليفة محمد المحرزي، رئيس قسم أول إدارة المعرفة، إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وذلك بهدف الاطلاع على منظومة استشراف المستقبل، والدراسات العلمية التي أجراها المركز في مجال الدراسات البحثية المستقبلية، وبحث سبل التعاون المشترك، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

ورحَّب العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف، مدير المركز، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على التعاون في العديد من المجالات والأنشطة، ونقل خبراته إلى المؤسسات والجهات الأخرى ولا سيما في المجال العلمي ومجالات إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال الاستشرافي، وإعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

خطة

واستعرض العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن، الخطة الاستشرافية، خلال السنوات القادمة؛ موضحاً الرؤية، إضافة إلى الأسلوب الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار، وذلك من خلال إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات المستقبلية، وطرح الرؤى والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي.

وأوضح العميد للضيوف أن لدى المركز كفاءات تخصصية في العديد من مجالات علوم المستقبل الأمنية والبحثية والاستشرافية، التي تعمل على إرساء المناهج العلمية المتطورة، وتنظيم الدورات التدريبية المستحدثة التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التطورات العصرية والمشكلات الراهنة.