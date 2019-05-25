مليون درهم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي أن قسم الرعاية الإنسانية قدم مبلغ مليوناً و12 ألفاً و971 درهماً خلال الربع الأول من العام الجاري لعدد 945 نزيلاً ونزيلة، وذلك في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية. وأكد العميد الشمالي أن شرطة دبي حريصة على تقديم الدعم للنزلاء والنزيلات وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها، إيماناً منهم بمبدأ الفرصة الثانية، مشيراً إلى أن الهدف ليس معاقبة النزلاء وحسب بل وإصلاحهم وتأهيلهم ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، وتمكينهم بالبرامج والدورات والحرف المهنية ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.

مد العون

وقال العميد الشمالي: إن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون معنا في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم لاسيما المتعسرون منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب فاعلي الخير الذين يسارعون بالتبرع وفك الكرب، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

مساعدات

من جانبه، أوضح الملازم أول حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن المساعدات التي قدمها القسم في الربع الأول جاءت من الحساب البنكي الخاص بالتبرعات لصالح النزلاء، ومن المساعدات التي تمت بالتنسيق مع الجهات المتبرعة والخيرية وفاعلي الخير، وذلك بواقع863 ألفاً و705 دراهم من الحساب البنكي للنزلاء، ومبلغ 149 ألفاً و266 درهماً بالتنسيق مع الجهات الخارجية.

وبيّن الملازم أول الزرعوني أن المساعدات ساهمت في تحسين أوضاع النزلاء المعيشية في السجون ومساعدة أسرهم كذلك، كما حل إشكاليات النزلاء الداخلية والخارجية مادياً، موضحاً أن هذه المساعدات تدخل في دفع إيجار مساكن غير القادرين، والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية وصرف رواتب شهرية للمعدومين، إعانات طبية كالكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، ودفع تكاليف ولادة عدد من النزيلات، إصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، مستلزمات للأطفال، ملابس وكسوة أعياد ومواد نظافة شخصية، وغيرها من المساعدات الإنسانية الأخرى.