فعاليات ملتقى «مجتمعية شرطة أبوظبي» ترسّخ قيم التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات ملتقى الشرطة المجتمعية للتسامح 2019 في مركز الخدمة المجتمعية بالشامخة بالتعاون مع 23 جهة من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وبمشاركة عدد من الأسر المنتجة.

وتضمن المهرجان، تقديم عروض فنية واستعراضات ترفيهية وألعاب تثقيفية رسخت معاني وقيم التسامح والحب والتواصل بين المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وأفكارهم.

وقال العميد أحمد سيف المهيري مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، إن الإمارات سائرة على نهج مؤسسها زايد الخير طيب الله ثراه، الذي أسس وغرس حب الآخرين والتسامح مع القريب والبعيد، وما نعيشه هو ثمرة ذلك الغرس، ومن هنا يبرز دورنا وواجبنا في نشر هذا القانون وتثقيف المجتمع به في ظل الانفتاح على الآخرين وتعميم سياسة التعايش والاحترام المتبادل بين كافة الشعوب.

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع أهمية الملتقى ودوره في ترسيخ قيم التسامح والمحبة في مجتمعنا لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء وتعزيز نهج الوئام والمودة والعدل والمساواة والتآلف، مع الجميع بمختلف الأعراق والثقافات.

وشهد الملتقى منافسات قوية في مباريات كرة قدم الجاليات تميزت بروح رياضية عالية وجرى تنفيذ مبادرات مجتمعية من بينها إفطار صائم مع أهالي المنطقة عبرت عن تماسك المجتمع وتراحمهم.

كما تضمنت الفعاليات عقد 10 محاضرات توعية من قبل الشركاء عن أضرار المخدرات والسلامة المرورية ومخاطر التدخين وتوعية الجمهور بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وشارك 144 عضواً من «كلنا شرطة» في تأمين الفعالية وتقديم يد العون والمساعدة للجمهور، كما تمت تغطية المهرجان إعلامياً وأمنياً عبر منصات شرطة أبوظبي وعبر القنوات والوسائل الملائمة، والمنصات التفاعلية والتي أسهمت في نشر مفهوم التسامح والسعادة والإيجابية.

وقدم فريق التفتيش الأمني (k9) فقرات استعراضية ترفيهية رسخت معاني الحب والتسامح والسلام والرفق والإنسانية والأمن والأمان والطمأنينة.

وشارك في الملتقى مديرية الطوارئ والسلامة العامة، ومديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، ومديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، ومديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة.