رحـم الله رجـلاً كـان أباً لأمـة .. ذكرى وفاة الشيخ زايد يتصدر تويتر

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر وسم #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واحتفى رواده بذكرى وفاة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تصادف التاسع عشر من رمضان.

وعبر المغردون عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان أباً لِأُمتـه.

وتوالت التغريدات حاملة دعاء لا يتوقف بالرحمة والمغفرة على الوالد المؤسس، فقال أحد المغردين "رحلت من هذه الدنيا ولكنك لم ولن ترحل من دعائنا وقلوبنا، اللهم أرحم من كان أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً".

وأضاف آخر: "اللهمّ ارحم من كانُ أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً، اللهمَ إن زايد بن سلطانّ أكرمنا في الارض فأكرمه بالفردوسَ الأعلىُ".

وقال آخر: "إنه صانع التاريخ الذي أبهرت إنجازاته العالم خلال نصف القرن الماضي، رمز العطاء الذي تحولت على يده الصحراء إلى جنات خضراء، حمل تواضع العلماء وهيبة الحكماء وذكاء ابن البادية وكرم العربي.. إنه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وشارك سمو الشيخ حمدان بن محمد في إحياء ذكرى وفاة الشيخ زايد بتغريدة عبر حسابه تويتر قال فيها

"اللهم يا حنَّان يا منَّان يا واسع الغفران

اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

وأكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

ونقِّه من الذنوب والخطايا

كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس"