من أقوال الشيخ زايد

ـــ إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي.

ـــ إننا لا ننظر إلى الشباب على أساس أن هذا ابن فلان أو قريب فلان لكننا ننظر إليهم على أساس ما يقدمونه من جهد لوطنهم.

ـــ الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخّر لخدمة الشعب.

ـــ إن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل، وإن طالبات اليوم هنّ أمهات المستقبل.

ـــ لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء.

ـــ إذا كان الله عز وجل قد منّ علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نوّجه هذه الثروة لإصلاح البلاد.

ـــ إن أول واجبات المواطن أن يعمل ليلاً نهاراً لرفع مستواه، وبالتالي رفع مستوى أمته، ويجب أن لا يقنع هذا المواطن بأنه نال شهادته وتسلّم منصبه، ثم لا يفعل شيئاً.

ـــ لابد من الحفاظ على تراثنا؛ لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة.

ـــ إن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل، وإن طالبات اليوم هنّ أمهات المستقبل.

ـــ الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليست المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخّر لخدمة الشعب.