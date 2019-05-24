حمدان بن زايد: نهج زايد الخير رسّخ ريادتنا الإنسانية والخيرية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة تحفز إلى إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها في سبيل منح الإمارات المكانة الإنسانية التي يشهد لها العالم اليوم.

وقال سموه: «إن احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني يجسد تجربة فريدة للدولة على صعيد العمل الإنساني أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذه التجربة الثرية التي ما زالت محافظة على استمراريتها وعطائها».

كما أكد سموه، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، أن الشيخ زايد، رحمه الله، كرّس حياته لترسيخ دعائم دولة الإمارات، وزرع فينا قيم الخير والعطاء، وغرس فينا مبادئ الإنسانية، ورسّخ لدينا الجود والكرم والتلاحم لصون الكرامة الإنسانية، وسار على هذا النهج وعززه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتصبح دولة الإمارات من خلال هذا النهج السامي نموذجاً عالمياً ومثالاً يحتذى به في الارتقاء وتطوير المبادرات الإنسانية، وتتصدر من خلاله كل دول العالم في مجال العطاء الإنساني، إلى جانب تصدرها كثيراً من المؤشرات وتبوئها المراتب الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي في شتى القطاعات والمجالات.

وقال سموه: «إن الإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا الصدد، والمكانة التي تبوأتها، تفرض عليها التزاماً أكبر تجاه الإنسانية، وتضع على عاتقها دوراً محورياً في تحسين الحياة».