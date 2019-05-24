حمدان بن راشد: زايد غرس في نفوسنا نهج الخير والعطاء

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس في النفوس نهج الخير والعطاء، وقال سموه بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم زايد للعمل الإنساني، والذي يصادف 19 من رمضان في كل عام ويحل مع ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. لقد غرس الأب المؤسس في نفوسنا نهج الخير والعطاء، وعبرت دولة الإمارات بفضل حكمته وفطنته إلى خارج حدود المنطقة لتكون منارة للتراحم والتسامح والعطاء، وواحدة من أبرز الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم».

وتابع سموه: «أسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، دولتنا الحبيبة على قيم التعايش والمحبة والسلام والتسامح؛ لتكون وطناً يجمع تحت سمائه المواطنين والمقيمين من مختلف الأعراق والأجناس، موفراً لجميعهم العيش الكريم والسعادة».

بذل

وأضاف سموه: «واليوم، تجاوز العمل الخيري في الدولة مفهومه التقليدي الفردي، إلى المفهوم المؤسساتي الشمولي لتلتزم كافة المؤسسات الحكومية والهيئات العاملة في الدولة، ليس فقط بتقديم المساعدات المادية والعينية، بل أيضاً التواجد في مناطق الأزمات وتوفير الدعم الإنساني المباشر لجميع المحتاجين أينما وجدوا من دون النظر إلى دينهم أو عرقهم». واختتم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «وبدورنا نجدد العهد على مواصلة الطريق الذي بدأه الأب المؤسس، في تكريس الجهود لدعم العمل الإنساني والخيري، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمجتمعية لتشجيع روح البذل والعطاء، وترسيخ ثقافة الخير في كافة تعاملاتنا وفعاليتنا؛ لنساهم مع كافة الجهات الحكومية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للخير والبذل والعطاء بلا حدود».