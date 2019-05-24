خالد بن زايد: الشيخ زايد أيقونة العمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن «يوم زايد للعمل الإنساني، هو يوم الوفاء والولاء لمبادئ أرساها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجها قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، وأصبح هذا اليوم علامة بارزة في مسيرتنا الوطنية، نستعيد فيه إرث العطاء المستدام الذي أرساه، رحمه الله، وحوّله إلى منظومة عطاء متكاملة، بل وإلى قيمة راسخة، باتت متجذرة في صلب الثقافة المجتمعية والمؤسسية في الإمارات».

وقال بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «إن مدرسة الشيخ زايد في العمل الإنساني، مصدر إلهام متجدد للعالم أجمع، كما أن احتفاء الدولة بيوم زايد، يسلط الضوء على مسيرة هذا القائد، الذي قدم للعالم نموذجاً فريداً للعطاء الإنساني للبشرية، فهو يعد رمزاً وأيقونة للعمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي، بما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء».