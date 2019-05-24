نهيان بن مبارك: زايد أسّس الإمارات على العطاء والتسامح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح:«إن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني إنما هو احتفال بالإنجازات الممتدة لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، محلياً وعالمياً حيث إنه أسس دولة الإمارات على العطاء والتسامح مع الجميع، كما أنه يوم للاحتفاء بفكر وقيمة الشيخ زايد كشخصية عالمية صنعت التاريخ، فامتدت أياديه البيضاء إلى الشرق والغرب، دون تفرقة أو حسابات، تتعلق بالسياسة أو الاقتصاد، وإنما كان هدفه دائماً الإنسان، فكان القائد الحكيم في قراراته وإنجازاته، الشجاع في مواجهة كل التحديات، واسع الأفق يستمع إلى الرأي والرأي الآخر، الحريص على تنمية قيم التسامح والتعايش».

وأوضح معاليه: «إننا في وزارة التسامح قمنا بدراسة مستفيضة لإرث المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد في مجالات التسامح والتعايش والسلام، وخَلُصْنا من ذلك إلى أن التسامح في أقوال وأعمال القائد المؤسس هو تجسيد حي لتعاليم الإسلام الحنيف وتعبير طبيعي عن الاعتزاز بعظمة التراث العربي والإسلامي».