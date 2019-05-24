تكريم متطوعي «دبي الدولية للقرآن»

المصدر: دبي - البيان

كرم المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الموظفين والمتطوعين والمتعاونين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الـ 23 دورة عام التسامح، ورافقه في التكريم الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة والموظفين والمتطوعين وممثلي الجهات الداعمة، وذلك في الحفل الذي أعدته وحدة العلاقات العامة بالجائزة في قاعة غرفة تجارة دبي.

افتتح الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها المتطوع إسماعيل الكمالي تابع بعدها الحضور فيلماً قصيراً أعدته وحدة الإعلام بالجائزة يلخص المسابقة والأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلالها للمتسابقين ومرافقيهم، ثم ألقى المستشار إبراهيم بوملحه كلمة قدم فيها شكره وتقديره لمجموعات المتطوعين والموظفين والمتعاونين لمساهمتهم في إنجاح فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الدورة 23 التي شهدت مشاركة كبيرة.

وأشاد بوملحه بجهود إخوانه أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين وموظفي الجائزة ومجموعات المتعاونين، مشيراً إلى أن الجميع أدى عمله بجد وإخلاص مبتغين الأجر من الله.