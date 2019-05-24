مجلس راشد بن حميد يناقش طموحات الشباب لاستكشاف المستقبل

المصدر: عجمان - البيان

استضاف مجلس راشد بن حميد الرمضاني أعضاء مجالس الشباب على مستوى الدولة، ضمن الجلسة التي أقيمت بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومجموعة قيادات شبابية ومؤثرين من الشباب.وتطرق المجلس في جلسته الرابعة إلى موضوع «الإمارات والفضاء»، وذلك عبر محاضرة بعنوان «لماذا المريخ؟» قدمها عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وأدار الجلسة مروان الشحي عضو مجلس عجمان للشباب، والذي أشاد بدأب الشيخ راشد بن حميد النعيمي على تمكين الشباب وإشراكهم في المجلس الرمضاني لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في حديث يهم جيلهم.

وفي محاضرته تطرق عمران شرف الذي يتولى إدارة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى أهمية قطاع العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف برنامج الفضاء في دولة الإمارات، وتطرق لتفاصيل مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، ولماذا تم اختيار هذا الكوكب تحديداً.

وتحدث عن البداية التي بدأت مع بناء الدولة لكوادر في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والفيزياء وغيرها من المجالات العلمية، ومن ثم جمع هذه الخبرات الإماراتية معاً، في بيئة مناسبة لتطوير القدرات، يحدوها الشغف العلمي والحس الوطني الساعي لصبغ مشاريعنا الفضائية بالهوية الإماراتية.