اختتام «دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت فعاليات النسخة الـ 8 لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، مساء أمس الأول، والتي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم وتقام سنوياً تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.

وحضر التكريم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ومنى حماد عضو مجلس إدارة النادي، وعدد من المشايخ الفضلاء.

وأقيمت فعاليات اليوم الختامي في مبنى الاستاد بنادي دبي لأصحاب الهمم، وبدأ الحفل بكلمة من ثاني جمعة بالرقاد رحب بها بالحضور، وأثنى فيها على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لإظهار المسابقة في أفضل حلة، كما توجه بالشكر الجزيل للشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها ودعمها للمسابقة ولأصحاب الهمم بالتحديد، بعد ذلك تم عرض فيلم قصير عن المسابقة التي انطلقت عام 2012 بمشاركة 118 متنافساً وتطورت سنوياً، حيث زاد عدد المشاركين إلى 287 مشاركاً في العام الماضي و300 مشارك في النسخة الـ 8.