سعيد بن محمد يستقبل وفد شرطة أبوظبي

المصدر: العين - وام

استقبل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان في قصره بمدينة العين، وفد شرطة أبوظبي برئاسة اللواء علي بن خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي.

وتبادل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد مع وفد شرطة أبوظبي التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وتناول الحضور وجبة الإفطار على مائدة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان. حضر اللقاء، الشيخ خليفة بن سعيد آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد آل نهيان، والشيخ سرور بن سعيد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.