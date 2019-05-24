محمد بن راشد ومحمد بن زايد: خير زايد بلغ أقاصي المعمورة.. وتعلمنا منه أن السعادة في إسعاد الغير

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر سيرة زايد، وعطاء زايد وخير زايد الذي بلغ أقاصي المعمورة وتعلمنا من زايد أن السعادة في إسعاد الغير والعمل الذي يقترن بتقديم الخير للناس هو أبلغ العطاء.. على هذا النهج نمضي ونواصل بإذن الله. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «نحتفل اليوم لنرسخ في أجيالنا حب زايد.. وحب قيم زايد في مساعدة الضعيف ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب زايد باقٍ وخالد فينا بهذه القيم الخالدة»، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث دون سموه: «غداً» اليوم يوم زايد للعمل الإنساني.. نستذكر سيرة زايد وعطاء زايد وخير زايد الذي بلغ أقاصي المعمورة نحتفل «غداً» اليوم، بهذا اليوم لنرسخ في أجيالنا حب زايد وحب قيم زايد في مساعدة الضعيف ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب زايد باقٍ وخالد فينا بهذه القيم الخالدة. من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد «أن يوم زايد للعمل اﻹنساني، مناسبة ترتبط برمز الخير والبذل والعطاء الذي كسب بأخلاقه وقيمه ومبادئه احترام ومحبة الناس..تعلمنا من زايد أن السعادة في إسعاد الغير والعمل الذي يقترن بتقديم الخير للناس هو أبلغ العطاء.. على هذا النهج نمضي ونواصل بإذن الله»، جاء ذلك في تدوينة لسموه على الموقع الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.