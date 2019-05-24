محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات والبحرين تعــزز قـوة البيت الخليجي

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإمارات بأبوظبي ــ بزيارة الملك حمد بن عيسى إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معرباً عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وتناول اللقاء تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين التي تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي، بما ينعكس خيراً على جميع شعوب المنطقة.

وشدد سموه على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين وفي إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس، إضافة إلى مواجهة مختلف التحديات الراهنة.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة على بالغ اعتزازه بعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى رفيع في المجالات كافة، مثمناً الدعم المتواصل لدولة الإمارات ومواقفها المشرفة إلى جانب مملكة البحرين وشعبها. وأشاد عاهل البحرين بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها الخيّرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الملك حمد بن عيسى تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مصالحها.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة إفطار تكريماً للملك حمد بن عيسى آل خليفة، حضرها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

هذا، ووصل إلى البلاد، أمس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة أخوية إلى الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين.