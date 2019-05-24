حمدان بن زايد يدشّن مبنى الهلال الأحمر

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساء أول من أمس، المقر الجديد للهيئة في منطقة مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

حضر الافتتاح معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، وعدد من كبار المسؤولين وموظفي هيئة الهلال الأحمر.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للعمل الإنساني .

وثمّن سموه الدور الذي يضطلع به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز دور المنظمات الإنسانية والخيرية في الدولة، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر.

تسهيلات

وألقى الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة في حفل الافتتاح، قال فيها: «إن إيجاد مقر دائم للهلال الأحمر الإماراتي ظل حلماً راود القائمين على أمر هيئتنا الوطنية، وأصبح اليوم واقعاً معيشاً بفضل الدعم الذي وجده هذا المشروع، والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وقيادتنا الرشيدة التي قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأسيسه، ووفرت كل الإمكانيات، ليواكب هذا الصرح الماثل اليوم الطفرة التنموية والحضارية».