محمد بن زايد: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين الإمارات والهند

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً بناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة هنأه خلاله بنجاح عملية الانتخابات التشريعية وفوز حزبه «بهاراتيا جاناتا» فيها، متمنياً له التوفيق في خدمة بلاده.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تطلعه إلى العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، وتمنى سموه للهند وشعبها الصديق مزيداً من التطور والازدهار للانتقال إلى مستقبل مشرق.

من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه بلاده وشعبها، معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.. وتمنى لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم . وأكد الجانبان حرصهما على تنمية العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف جوانبها.. معربين عن أملهما أن تشهد مزيداً من التطور والتقدم خلال المرحلة المقبلة بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء.