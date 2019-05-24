تلفزيون دبي يواكب يوم زايد للعمل الإنساني ببث مشترك وفيلم وثائقي وحلقات برامج خاصة

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواكبته ليوم زايد للعمل الإنساني والذي يصادف 19 من رمضان ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحلقات الخاصة من البرامج الرمضانية، بالإضافة إلى تقديم فيلم وثائقي خاص بهذه المناسبة، فضلاً عن مواكبة نشرات الأخبار العالمية والمحلية، إلى جانب حسابات المؤسسة الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، والبث المشترك مع قنوات الدولة.

حرص كبير

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الوطنية التي تشهدها الدولة، كذلك ريادته في تقديم كل ما هو متميز ويليق بهذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع، وذلك بعد أن تقرر أن يكون الاحتفال بهذا اليوم مناسبة سنوية يحيي فيها شعب الإمارات والمقيمون على أرضها ذكرى القائد المؤسس، عبر فعاليات توضح مآثر الفقيد الكبير في الجانب الإنساني والذي ارتبط اسمه بعمل الخير والبذل والعطاء، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويسعى تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عبر مجموعة برامجه الرمضانية إلى إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس الدولة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه الإمارات، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد من خلال المشروعات والمبادرات التي تتوافق مع رؤيته وقيمه الإنسانية والقيادية.

زعيم التسامح

وتتوحد قنوات الدولة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام، في بث مشترك ابتداء من الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات، وعلى مدار ثلاث ساعات من البث المباشر، بداية من الساعة الأولى مع الزملاء في قنوات أبوظبي، على أن يتم الانتقال إلى البث المشترك عبر قناة نور دبي التلفزيونية مع الإعلامي الإماراتي مروان الشحي، والمراسلين محمد الشحي وعبد الله علي، فيما سيتم الانتقال في الساعة الثالثة من البث المشترك إلى الزملاء في قنوات الشارقة.

وأنجز مركز الأخبار التابع لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة، الفيلم الوثائقي الخاص «زايد... زعيم التسامح»، للبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، من تقديم المذيع الإماراتي محمد الكعبي، ويتناول عبر مجموعة من التقارير مع شبكة المراسلين، قصص التسامح الإماراتية مع البشر باختلاف دينهم وألوانهم وأعراقهم، كما تسلط هذه القصص الضوء أيضاً على مبادرات تكريم العديد من الدول الأجنبية، والمنارات الحضارية لاسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى التسامح كقيمة إنسانية شاملة، حيث يتناول التقرير التلفزيوني الخاص من واشنطن، «معهد زايد لتطوير جراحة الأطفال» الذي يقدم اختراعاته الطبية مجاناً لكل مستشفيات العالم لجعل حياة الطفل أكثر رفاهية ونعيماً، ويتناول تقرير آخر من العاصمة اللبنانية، ترميم الإمارات لعدد من الكنائس وتوسيعها على نفقتها، فيما يسلط التقرير الثالث من العاصمة الفرنسية باريس، الضوء على إطلاق اسم «زايد» على قاعة برج الساعة في متحف اللوفر تكريماً له على تقديره لثقافات العالم أجمع، فيما يختتم التقرير الرابع من العاصمة البريطانية لندن حول إطلاق اسم «زايد» على قاعة الشرق الأوسط وأوروبا في المتحف البريطاني، لكونها تشبه في محتوياتها رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلاقة مع الآخر.

ويستضيف الفيلم الوثائقي الخاص كلاً من الدكتور محمد المزروعي الأمين العام السابق للمجلس الوطني الاتحادي، والأكاديمي الإماراتي الدكتور سليمان موسى الجاسم، والمستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، وذلك للتعليق على قصص التقارير الخاصة ومآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما يتعلق بإرساء التسامح كقيمة إنسانية في المجتمع، وذلك مساء الجمعة (24 مايو) على شاشة تلفزيون دبي، ابتداء من الساعة: 15:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 11:30 بتوقيت غرينتش، وعلى شاشة قناة سما دبي ابتداء من الساعة: 15:00 بتوقيت الإمارات.

مواكبة

أشار أحمد المنصوري إلى مواكبة تلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية لهذه المناسبة، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي ستسلط الضوء على دور المغفور له في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في الدولة، فضلاً عن تخصيص بعض البرامج لحلقات كاملة عن هذه المناسبة، فيما سيقوم موظفو تلفزيون دبي، بمجموعة من المبادرات المجتمعية التي تعلي من قيم العمل الإنساني الذي كان المغفور له صاحب أياد بيضاء داخل الوطن وخارجه.