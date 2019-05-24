موزة بنت مبارك: زايد الخير نهر العطاء في ربوع العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن نهج القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يترسخ كل يوم في نفوسنا إيماناً منا بعظمة هذا القائد ورؤيته الثاقبة واستشرافه لمستقبل الوطن والأمة والعالم من خلال هذا العطاء الإنساني الفريد الذي قدمه على امتداد عقود طويلة. وأضافت: «آمن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن العطاء الإنساني ينبغي أن يتجاوز الحدود والعرقيات والقوميات والعقائد، فهو عطاء يستهدف الإنسان أينما كان ومن هنا كانت رؤية القائد المؤسس سباقة في رسم خارطة عالمية لعمل إنساني بعيداً عن التمييز».

وتابعت الشيخة موزة بنت مبارك: «إن قيادتنا الرشيدة وهي تواصل السير على هذا النهج وترعاه بالمبادرات والاستراتيجيات التي ترسخ من منظومة العمل الإنساني في بلادنا تفتح كل يوم آفاقاً جديدة في مختلف أرجاء العالم لعطاء إماراتي يغيث الملهوف ويضمد الجراح ويخفف الألم ويواسي الثكالى والجرحى ويدخل الأمل والسرور إلى قلوب أضناها الفقر والعنف والكراهية».