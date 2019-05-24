قائد عام شرطة أبوظبي:استمرار لغرس قيم الخير والعطاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني هو تجديد للعهد الذي قطعناه لقيادتنا الرشيدة بالاستمرار في غرس قيم الخير والعطاء وتحقيق أهداف العمل الإنساني في مجتمعنا على خطى مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأوضح أن هذه المناسبة هي امتداد للخير والمحبة والتعايش الإنساني والتسامح وكل القيم الإنسانية النبيلة التي غرسها زايد الخير في نفوسنا لتظل منارة للعطاء والعمل الخيري والإنساني في مجتمعنا.

وأضاف: «أن زايد الخير بقيمه وإنجازاته للعمل الخيري ترك بصمات عديدة في حياتنا.. فقد علّمنا حكيم العرب أن العطاء مستمر وممتد بلا حدود، وكانت أياديه البيضاء تمسح الحزن وتعمّر المشاريع وتعيد الابتسامة والسعادة وتنشر التسامح والمحبة في أرجاء المعمورة».

كما أكد أن أبناء الإمارات حريصون على رد الجميل للوطن، فعلى نهج زايد الخير نسير ونعمل لتحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية في وطن الخير والعطاء وبدعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة للإنسانية.