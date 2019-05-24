حبيب الصايغ: كتّاب الإمارات يتمسكون بقيم الشيخ زايد ووصاياه

المصدر: دبي - البيان

أكد اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أن النهضة الثقافية التي تعيشها الإمارات جزء أصيل وعزيز من النهضة الشاملة والمتوازنة التي أسّس لها وبناها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الذي وضع الثقافة والتراث والتاريخ والشعر في واجهة الاهتمامات على الصعيدين الرسمي والشعبي، وأطلق المؤسسات الراعية والداعمة والمعنية، وسَنّ التشريعات المنظمة والممهدة.

وقال الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، في بيان أصدره اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أمس، إن احتفال الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني يمثل انسجاماً حقيقاً لبلادنا مع روحها وتاريخها المشرق، ففي هذا اليوم نستحضر سيرة ومسيرة القائد المؤسس الذي نعيش هذا العام ذكراه الخامسة عشرة، مستذكرين منجزه المهم داخل الإمارات وخارجها، ومتمسكين بنهجه القويم. وأكد الصايغ أهمية معرفة الأجيال الطالعة بما قدّم الشيخ زايد وأنجز، مشيراً إلى أن هذا الجهد بعض المأمول من اتحاد كتّاب الإمارات وأعضائه على الدوام، إذ هو مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع المؤسسات المعنية.