الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الليلة الماضية، استقبال المهنئين من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموهم التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وكبار المسؤولين بالوزارتين، ومحمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.

كما تقبّل سموهما التهاني والتبريكات من جموع المهنئين من الشيوخ ورجال الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية، ومديري الهيئات العاملة في إمارة عجمان، والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معربين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، فيما بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك. وواصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، استقبال جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذين توافدوا اليوم إلى قصر سموه بالرميلة لتقديم التهاني والتبريكات، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، اللذين قدّما لسموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، داعيين لسموه بموفور الصحة والعافية، وشعب الإمارات بالتقدم والرقي.

وتقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من حميد راشد الشامسي، رئيس مجلس أمناء الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، يرافقه الدكتور جلال حاتم، رئيس الكلية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية. وتسلّم صاحب السمو حاكم أم القيوين كتاباً من محمد الجوكر، المستشار الإعلامي في جريدة «البيان»، عن «الرياضة في فكر زايد»، تناول فيه الكاتب مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعتبر هذا الكتاب موسوعة توثيقية تاريخية وطنية، ويتكون من اثني عشر فصلاً.

استقبال

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صلاح محمد البعيجان، سفير دولة الكويت لدى الدولة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما واصل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة استقبال المهنئين بالشهر الفضيل وذلك في مجلس الضيافة بخزام، حيث تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من أحمد أبو بكر مفتي الهند وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من الوجهاء والأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. رأس الخيمة - وام