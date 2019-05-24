محمد بن راشد يتكفّل بعلاج بريطانية تعرّضت لإصابة خلال ركوبها الخيل

المصدر: دبي - البيان

تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاج شابة بريطانية تعرّضت لحادث نجم عنه إصابتها بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ خلال ركوبها الخيل، وتتلقى حالياً العلاج في مستشفى راشد.

ووجّه سموه بتوفير كل أشكال الرعاية الصحية والعلاج اللازم للشابة التي تعمل معلمة. وقال الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد: «نشكر هذه اللفتة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتكفله بعلاج الشابة التي لا تزال تخضع للعلاج مع تحسن ملحوظ في حالتها»، مؤكداً أن هذا التصرف النبيل ليس بغريب على سموه، ولا على شعب الإمارات المعطاء.

وأشاد معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، باللفتة الإنسانية لسموه بتوجيهه بعلاج المواطنة البريطانية في مستشفى راشد، مؤكداً أن هيئة الصحة تبذل أقصى جهدها لتقديم أفضل العلاجات للمواطنين والمقيمين، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وانطلاقاً من حرصها على سلامة المرضى.