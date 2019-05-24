«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد المنسّق المقيم للأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم يعقوب يوسف الحوسني مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية، نسخة من أوراق اعتماد الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة. ورحب يعقوب الحوسني بالمنسق المقيم، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والأمم المتحدة.

وأكد أن «العلاقات بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، تشهد تطوراً في جميع المجالات، بالأخص في المجال التنموي والإنساني، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات التابعة لها، إضافة إلى تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة 2030، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية، بما يعود بالخير على جميع شعوب العالم، وبالتحديد شعوب الدول المتضررة والمتأزمة».

ومن جانبها، نقلت الدكتورة دينا عسّاف، تحيات أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.