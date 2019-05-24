خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزّون ملك ماليزيا ويهنئون رئيس إندونيسيا بإعادة انتخابه

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى السلطان عبد الله السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، في وفاة والده السلطان أحمد شاه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى السلطان عبد الله السلطان أحمد شاه. ‎كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى الرئيس جوكو رئيس جمهورية اندونيسيا وذلك بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية اندونيسيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوكو ويدودو.