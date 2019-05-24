رئيس وزراء مالي يطلع على تجربة صندوق خليفة بدعم روّاد الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الدكتور بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي، والوفد المرافق له في مقر الصندوق بأبوظبي، حيث اطلع على تجربة الصندوق في مجال ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وبحث وفد جمهورية مالي خلال زيارة رسمية للدولة إمكانية نقل التجربة الناجحة لصندوق خليفة بما يضمن المساهمة في دعم الاقتصاد في جمهورية مالي، وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ اتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين في شهر يناير الماضي بقيمة 25 مليون دولار والاتفاق على الإطار التنفيذي لهذه الاتفاقية الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال النويس إن الاتفاقية توفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية متوقعاً أن تسهم هذه الحزمة من التسهيلات في دعم الشباب لتحقيق طموحاتهم وتأهيلهم وتدريبهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية ودعم جهود التنمية في المناطق الأكثر فقراً في جمهورية مالي الصديقة.

وأوضح النويس أن الإطار التنفيذي للاتفاقية نصّ على توجيه القرض إلى تنمية المناطق النائية والفقيرة في مختلف مدن جمهورية مالي متوقعاً أن تسهم اتفاقية التمويل في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وأكد النويس خلال الاجتماع -الذي حضرته موزة الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة بالإنابة وعدد من المسؤولين من الجانبين- أن الصندوق تمكّن خلال فترة وجيزة من تحقيق العديد من الإنجازات .