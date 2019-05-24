دبي تضيء ليالي رمضان بأجواء احتفالية وفعاليات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تستقبل دبي شهر رمضان الفضيل بأجواءٍ احتفالية تمتزج فيها الروحانيات بالعادات والتقاليد التي تميز المدينة في هذا الشهر المبارك، حيث تتزين الشوارع والميادين بالأضواء، وتكثر الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تجعل من سكان دبي وزوارها أسرة مترابطة يُعبِّر أفرادها عن المعنى الحقيقي للتعايش والتسامح الذي اختارته دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون شعارها للعام 2019، كما تزداد الإسهامات الخيرية في دبي خلال الشهر الفضيل ويكون هناك ما يشبه سباق تشارك فيه كافة مكونات المجتمع لإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية التي يتفاعل معها الجميع لرسم البسمة على وجه كل محتاج في مختلف بقاع الأرض.

وتُعد زيارة دبي خلال الشهر الفضيل من التجارب المميزة لكل أفراد الأسرة، إذ تحرص معظم المراكز التجارية الرئيسية على فتح أبوابها حتى الساعات الأولى من الصباح، ليتمكن زوارها من التسوق وشراء الهدايا التذكارية والاستمتاع بخيارات واسعة من الفعاليات التسويقية التي يصاحبها عروض موسيقية، كما يقدّم «سوق رمضان الكبير» العديد من العروض والتخفيضات الكبرى التي تناسب جميع أفراد العائلة، ويمكن للأطفال الاستمتاع بمنطقة الألعاب المُخصّصة لهم بينما يتمكن الأهل من الاستمتاع بكرم الضيافة في المجلس الكبير.

وتعد المسابقة الدولية للقرآن الكريم من أهم الفعاليات التي تحتضنها دبي في شهر رمضان المبارك، بما تتمتع به من مكانة متميزة بين المسابقات القرآنية العالمية، إذ تتجه أنظار العالم الإسلامي إلى دبي في رمضان من كل عام لمتابعة المهرجان القرآني الذي يتنافس فيه حفظة القرآن من الشباب الذين يتم ترشيحهم رسمياً من بلدانهم أو المراكز الإسلامية التي يتبعون لها.

وفي إطار أجندتها الثقافية الحافلة على مدار العام، تشهد دبي في رمضان عدداً من الأنشطة الثقافية المتنوعة، من أهمها فعاليات مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري الذي يقدم باقة متنوعة من الأنشطة التي تُعرِّف الزائر بثقافة دبي وعاداتها، كما تقام معارض فنية بشكل يومي في منطقة خور دبي تعرض أعمالاً لفنانين معاصرين من جميع أنحاء العالم، كما يستضيف «دبي مول» خلال شهر رمضان، سلسلة من معارض فن الخط احتفالاً بشهر العطاء والتسامح، كما يستضيف معرض «رمضان دبي» الذي يكشف عن العادات والتقاليد في مختلف الثقافات، ومعرض «آرت أوف كاليغرافي» أو فن الخط هو المعرض الأول في سلسلة هذه العروض المميزة .