الإمارات.. دور دولي فاعل في التخفيف من معاناة لاجئي الروهينغا

المصدر: أبوظبي - وام

تقود دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017 حراكاً إقليمياً ودولياً مؤثراً للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتواصل الإمارات منذ ذلك التاريخ تنفيذ المبادرات والحملات الإنسانية التي تستهدف توفير مقومات العيش الكريم للاجئين الروهينغا في مخيمات الإيواء وذلك انسجاماً مع منظومة القيم الأخلاقية التي يقوم عليها مجتمعها المحلي والمتمثلة في التسامح والمحبة، واحترام جميع الثقافات والأديان والأعراق البشرية.

وتأتي حملة «من الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا» التي أطلقتها دولة الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمثابة مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة اللاجئين الروهينغا يتم من خلالها تفعيل الانتقال من حالة الاستجابة الطارئة إلى حالة مواجهات التداعيات والاحتياجات المتزايدة في مجال الصحة والتعليم وتوفير الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي لنحو 1,2 مليون لاجئ غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي تحركت على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني من أجل نصرة قضية مسلمي الروهينغا في ميانمار والمطالبة بوضع حد للممارسات الوحشية والتصفية العرقية التي يتعرضون لها.

ونددت الإمارات بالوضع الإنساني المتدهور للاجئي الروهينغا وشجبت استخدام القوة ضدهم، مطالبة في سبتمبر 2017 خلال كلمة أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحرك جماعي لوضع حد لمأساتهم.

وسارعت الإمارات منذ بدء أزمة اللاجئين الروهينغا ونزوحهم بشكل جماعي نحو بنغلاديش، إلى تقديم مختلف أوجه المساعدة للاجئين والعمل على التخفيف من معاناتهم الإنسانية.

توجيهات

وتعهدت الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين الخاص بأزمة اللاجئين الروهينغا في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2017 بتقديم سبعة ملايين دولار لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين.

وسيّرت الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الربع الأخير من العام 2017 جسراً جوياً لنقل المساعدات الغذائية والإغاثية إلى لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، حيث نقلت تسع طائرات ما يزيد على 550 طناً من الإمدادات بقيمة وصلت إلى نحو 8.5 ملايين درهم -حوالي 2.31 مليون دولار- بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعزيزاً لواقع الخدمات الصحية المقدمة للاجئين الروهينغا.. جاء افتتاح المستشفى الإماراتي البنغلاديشي الميداني التطوعي في منطقة «كوكس بازار» البنغلاديشية، لتكون الإمارات أول دولة عربية تدشن مستشفى ميدانيا للاجئين الروهينغا.

ويقدم المستشفى أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والمسنين من اللاجئين، بإشراف أطباء إماراتيين وبنغلاديشيين بمبادرة مشتركة من «زايد العطاء»، وجمعية «دار البر» ومؤسسة «بيت الشارقة الخيري» ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وبإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، وبالشراكة مع مؤسسة الأمل للأمومة والطفولة البنغلاديشية والتنسيق مع القنوات الرسمية.

تجهيزات

وشهدت بداية عام 2018 افتتاح المستشفى الماليزي السعودي الإماراتي الميداني في مدينة «كوكس بازار» في منطقة أوكي بازار في بنغلاديش، وقد تم تزويده بأحدث الأجهزة التي قدمتها الإمارات ما مكّنه من إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين عبر وحدات العناية والأشعة والتخدير والعمليات الجراحية بجانب حافلات طبية «سيارات الإسعاف» إضافة إلى المختبر وصيدلية متكاملة.

وأعلنت الإمارات في 8 مايو 2018 عن مبادرة للتعاون مع مفوضية اللاجئين في برنامج للتغذية خاص باللاجئين الروهينغا في بنغلاديش لتلبية احتياجات 132 ألفاً و700 لاجئ، بمن فيهم 78 ألف امرأة وطفل بقيمة مليوني دولار، حيث يقدم البرنامج العلاج الغذائي الضروري مع تركيز خاص على الأطفال والأمهات حيث نظمت المفوضية برامج للتغذية في 10 مخيمات تابعة لمخيمات كوتوبالونغ وتشاكماركول ونايابارا.

وأكدت الإمارات أنها ستزيد من دعمها للمفوضية ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية للمساعدة في تقديم المساعدة والإغاثة للاجئين الروهينغا.

ودشنت الإمارات مطلع مايو 2018 مشروع 100 بئر لتوفير المياه النظيفة للاجئين الروهينغا في مخيم كوكس بازار في بنغلاديش والذي تشرف على تنفيذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من الجهات الإماراتية المانحة.