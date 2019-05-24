شرطة دبي تختتم المسابقات الرمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، حفل تكريم الإدارات والمراكز والأفراد الفائزين في المسابقات الرمضانية في دورتها 37، بنادي الضباط، بحضور ضيف شرف المسابقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الضباط، وبمشاركة أكثر من 300 من العسكريين والمدنيين وأصحاب الهمم من كلا الجنسين في كل من مسابقات القرآن الكريم والحديث الشريف والمسابقات الثقافية، وتهدف المسابقة إلى ربط العاملين بشرطة دبي بكتاب الله تعالى في شهر رمضان وحثهم على حفظه وتلاوته، بالإضافة إلى حثهم على حفظ ودراسة الأحاديث النبوية الشريفة والإلمام بما تتضمنه من أحكام فقهية وآداب وفوائد.

وقال اللواء محمد سعيد بخيت، في كلمة حفل الختام: «إن المسابقة التي تنظمها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تحظى باهتمام ودعم كبيرين من اللواء عبد الله خليفة المري، كما تلقى إقبالاً ملحوظاً من العاملين في شرطة دبي، ونلاحظ ذلك في ازدياد عدد المشاركين والحضور .