تكريم المشاركين في مسابقة النيابة العامة للقرآن

المصدر: دبي - البيان

كرم المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد في النيابة العامة في دبي، الفائزين والمشاركين في الدورة الـ 8 من مسابقة النيابة العامة للقرآن الكريم الرمضانية، والتي حملت عنوان «ولتصافحوا وتسمحوا»، بالتعاون مع مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأكد المطوع: «أن المسابقة أسهمت في زيادة اهتمام وحرص الموظفين على تحسين قراءتهم للقرآن الكريم، وأظهرت استعدادهم لدخول مضمار المنافسة لما قد لمسوه، من أثر إيجابي أدى إلى تطور أدائهم وإمكانياتهم سواء كان في الحفظ أو الترتيل».