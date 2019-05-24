اكتشاف جزيئات هجينة قد تساعد في علاج السرطان

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح باحثون من برنامج الكيمياء وبرنامج البيولوجيا في جامعة نيويورك أبوظبي في دراسة وتطوير النشاط البيولوجي لـ 5 جزيئات معقّدة هجينة جديدة من المعادن العضوية تُعرف باسم العقد الثلاثية المعدنية العضوية «M-TKs»، حيث يمكن لهذه الجزيئات إيصال المعادن إلى الخلايا السرطانية بشكل فعال، ما يعني أنها تحمل إمكانيات مهمة في علاج السرطان.

وكشفت دراسة نشرتها مجلة كيمكال ساينس لباحثين من فريق طرابلسي للبحوث، بقيادة أستاذ الكيمياء المشارك في جامعة نيويورك أبوظبي علي طرابلسي: «أن العقد النانوية القابلة للانحلال في الماء أظهرت فاعلية عالية ضد 6 خطوط خلايا سرطانية في المختبر، وكذلك الأمر في الأجسام الحية لأجنة سمك الزرد».